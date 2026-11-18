Türkiye U19 Millî Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. Tur son maçında Antalya
'da karşı karşıya geldiği Lihtenştayn'a gol yağdırdı. Ay-Yıldızlılar, rakibini 11-2 mağlup ederken Trabzonspor'un Sebat Spor'a kiraladığı Thierry Karadeniz, 5 kez ağları havalandırarak mücadeleye damga vurdu.
Diğer golleri Hasan Yakub İlçin, Utku Kurtal, Yunus Ünal, Vatan Oğuz Ozcan, Emin Ertuğ Torunoğulları ve Erk Arda Aslan kaydetti. Öte yandan grubun oynanan son haftasında Slovakya U19'u 1-0 ile geçen Estonya U19, yaşadığı namağlup liderlikle UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elemeleri'nde üçüncü tura yükseldi. İkinci sırada kalan Millilerimiz ise yoluna devam edemedi.