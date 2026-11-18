UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-27 sezonu grup aşaması dün oynanan 8 maçla tamamlandı. A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Fransa, Almanya, İngiltere ve Portekiz gruplarını lider tamamlayarak çeyrek final biletini aldı. Belçika, Hollanda, İspanya ve Norveç ise grup ikincisi olarak son 8 takım arasına adını yazdırdı. Çeyrek final karşılaşmalarında grup liderleri ile grup ikincileri eşleşecek. İki maç üzerinden oynanacak mücadelelerin ardından kazanan 4 takım, yarı finale yükselecek.

A LİGİ'NDE KALAN VE PLAY-OFF OYNAYACAK TAKIMLAR NETLEŞTİ

Grup aşamasının tamamlanmasıyla A Ligi'nde doğrudan kalmayı garantileyen takımlar da belli oldu. Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, Hollanda, Yunanistan, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Norveç, A Ligi'ndeki yerlerini korudu. Danimarka, Hırvatistan, Galler ve Sırbistan ise A Ligi'nde kalabilmek için play-out karşılaşmalarına çıkacak.

TÜRKİYE 6 MAÇTA PUAN ALAMADI, B LİGİ'NE DÜŞTÜ

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, turnuvayı puansız tamamladı. Fransa, Belçika ve İtalya ile aynı grupta yer alan Ay-yıldızlılar, oynadığı 6 karşılaşmanın tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Grup aşamasında rakip fileleri 4 kez havalandıran milliler, kalesinde ise 15 gol gördü. Eksi 11 averajla grubunu son sırada tamamlayan Türkiye, puansız B Ligi'ne düştü. A Ligi'nden doğrudan düşen diğer takım ise 3'üncü Grup'ta son sırada yer alan Çekya oldu.

B LİGİ'NDEN A LİGİ'NE 4 TAKIM YÜKSELDİ

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde de üst lige yükselen takımlar belli oldu. İsviçre, Kuzey İrlanda, Avusturya ve İsveç, gruplarında elde ettikleri sonuçlarla A Ligi'ne doğrudan yükselme hakkı kazandı. Slovenya, Macaristan, İrlanda ve Bosna Hersek ise A Ligi'ne yükselmek için play-off karşılaşmalarında mücadele edecek. Öte yandan Kuzey Makedonya, Gürcistan, İsrail ve Romanya, B Ligi'ndeki yerlerini korumak amacıyla C Ligi'nden gelecek rakipleriyle play-out oynayacak.

C LİGİ'NDE YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi C Ligi'nde Arnavutluk, Karadağ, Slovakya ve İzlanda, gösterdikleri performansla B Ligi'ne doğrudan yükseldi. Belarus, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları ve Estonya ise B Ligi'ne yükselme şansını play-off karşılaşmalarında arayacak. Bu 4 ekip, B Ligi'nde kalma mücadelesi veren rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

D LİGİ'NDEN C LİGİ'NE YÜKSELEN TAKIMLAR

Organizasyonun en alt seviyesi olan D Ligi'nde de üst lige yükselen ekipler belirlendi. Malta, Andorra, Cebelitarık, Azerbaycan, Litvanya ve Lihtenştayn, C Ligi'ne yükselen takımlar arasında yer aldı. Böylece UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından farklı liglerde mücadele edecek takımların büyük bölümü netleşirken, kalan kontenjanlar play-off karşılaşmalarının ardından kesinleşecek.

ÇEYREK FİNAL VE PLAY-OFF KURALARI 20 KASIM'DA ÇEKİLECEK

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve ligler arası yükselme-düşme play-off eşleşmelerinin kura çekimi, 20 Kasım Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından takımların rakipleri ve eleme yolundaki eşleşmeleri netlik kazanacak. Çeyrek final ve play-off karşılaşmaları, 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finalde rakiplerini eleyen 4 takım, 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek final aşamasına katılacak. Yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonu şampiyonu belli olacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör