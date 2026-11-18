Ümit Milli Futbol Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Çekya
ile 1-1 berabere kaldı. Rize'de oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Ay-Yıldızlılar, toplamda 2-1'lik sonuçla Avrupa'ya veda etti. Hradec Kralove'deki Finep Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi, 35. dakikada Vit Skrkon'un golüyle öne geçti. İkinci devrede üstün bir oyun sergileyen Türkiye
, 81'de Emirhan İlkhan
'ın frikikten ağları sarsmasıyla eşitliği yakaladı ama yeterli olmadı. Ümitlerde teknik direktör Egemen Korkmaz
90+1 ve 90+5'te gördüğü iki sarı kart sonucunda kırmızı kartla cezalandırıldı. 27 yıldır Avrupa Şampiyonası'na katılamayan milliler bu hasretine son veremedi.