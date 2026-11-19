Süper Lig'de lider Galatasaray'a nazar değdi. Milli aranın hemen öncesinde Victor Osimhen ve Rafael Leao'yu kaybeden Aslan, sonrasında da adeta kâbusu yaşadı. Ligde Samsunspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa maçlarına çıkacak sarı-kırmızılılarda milli takımlara giden Uğurcan Çakır, Aleksey Batrakov ve Roland Sallai'nin ardından sakatlıklar kervanına son olarak Davinson Sanchez eklendi. 14 günde ilk 11 oynayan 6 futbolcusundan kötü haber alan Galatasaray'ı rakiplerinden çok takım içerisindeki eksiklikler sıkıntıya soktu.

BATRAKOV AYAĞINA DARBE ALDI

Adale, uyluk ve omuz problemleriyle boğuşan Cimbom'da bu sezon toplamda 10 farklı isim 12 kez çeşitli sakatlıklar yaşadı. Kolombiya'da sakatlanan Sanchez tedbir amaçlı kenara gelirken Rusya'da ayağına darbe alan Batrakov oyuna devam etti. Sallai ise ısınma sırasında problem yaşadı. Osimhen, Stuttgart maçında çime takılıp ameliyat oldu ve Amed maçını kaçırdı. Leao'nun ise Amed karşısında uyluk gerilmesi sonucu iyileşmesinin 1 ayı bulması bekleniyor.

DİZİNDE ŞİŞLİK VAR

G.Saray'ın Rus 10 numarası Aleksey Batrakov, ülkesinin Venezuela'yı 2-0 yendiği hazırlık maçında ayağına darbe aldı. Dizinde şişlik olduğu belirtilen 21 yaşındaki oyuncunun durumu, çekilecek MR sonrası belli olacak.

SANCHEZ YÜREKLERE SU SERPTİ ROLAND SALLAİ BELİRSİZ!

Davinson Sanchez, Şili maçının ardından sakatlığıyla ilgili konuştu. Kolombiyalı stoper, "Doktorla konuştum ve kendimi denemek istedim. Ancak her şey tamamen tedbir amaçlıydı. Günler geçtikçe sadece gücümü değil, hareket kabiliyetimi de yeniden kazanacağım" dedi. Sallai ile ilgili ise Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Kas zorlanması yaşadı. Sakatlığın derecesi henüz net değil. MR yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı.