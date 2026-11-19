UEFA tarafından yürütülen kulüp lisanslama değişim programı kapsamında Hırvatistan Futbol Federasyonu ile UEFA temsilcileri, Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen ziyarette Beşiktaş Kulübünü genel sekreter Uğur Fora temsil etti.