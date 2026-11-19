Beşiktaş
, eski başkan Fikret Orman
hakkında Vodafone Park Stadı'nın yapım sürecinde imzalanan sözleşme nedeniyle mahkemeye başvurdu. Pro Plan firması ile Fikret Orman arasında yapılan anlaşmada kulübe yaklaşık 1 milyon TL fazla fatura kesildiği tespit edildi.
İddiaya göre usulsüzlük, Spor İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimde ortaya çıktı. Denetim raporunda, yapılan işin bedelinin üzerinde fatura kesildiği ve kulübün bu nedenle zarara uğratıldığı aktarıldı. Bu zararın sorumlusu olarak dönemin başkanı Fikret Orman'ı gösteren kulüp, İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak ticari dava açtı.