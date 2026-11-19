Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı.

Bilal Erdoğan, Al Nassr futbol takımını ziyaretinde dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane'yle de bir araya geldi.

Al Nassr tesislerini de gezen Bilal Erdoğan, takımın yöneticileri ve futbolcularıyla da sohbet etti, tesisler hakkında bilgi aldı.

Al Nassr Kulübü'nün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Al Nassr, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı." denildi.