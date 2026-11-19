Buenos Aires eyaletinde Futbol Club Ezeiza formasıyla sahaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu Abel Nunez, karşılaşma sırasında aldığı şiddetli kafa darbesi sonucunda hayatını kaybetti.
Maç esnasında yaşanan talihsiz pozisyonun ardından ağır yaralanan genç futbolcu hastaneye kaldırılmış ve acil müdahaleyle ameliyata alınmıştı. Kulübü ilk anlarda durumun ciddiyetini paylaşarak Nunez'in sağlığına kavuşması için dua çağrısında bulundu. Ancak genç oyuncu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
İspanya'da Tenerife forması giyen Jesus De Miguel de geçtiğimiz haftalarda kaleciyle çarpışmış ve aldığı darbe sonrası hastanede ölmüştü.