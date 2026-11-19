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Buenos Aires eyaletinde Futbol Club Ezeiza formasıyla sahaya çıkanMaç esnasında yaşanan talihsiz pozisyonun ardından ağır yaralanan genç futbolcu hastaneye kaldırılmış ve acil müdahaleyle ameliyata alınmıştı. Kulübü ilk anlarda durumun ciddiyetini paylaşarak Nunez'in sağlığına kavuşması için dua çağrısında bulundu.İspanya'da Tenerife forması giyen Jesus De Miguel de geçtiğimiz haftalarda kaleciyle çarpışmış ve aldığı darbe sonrası hastanede ölmüştü.