Hakan Ünsal'ın 'Bugün bu takımda mı, 2000 dönemindeki takımda mı oynamak isterdin?' diyerek RAMS Park'taki mevcut atmosfere ve günümüze de vurgu yaptığı sorusuna, 'Beni kandıramazsın' diyerek esprili bir yanıt veren Korkmaz, "Her jenerasyon farklı. Benim dönemimdeki jenerasyon çok farklı. Evet, zor dönemlerimiz oldu. Kendi bireysel performansımın kötü olduğu da oldu, başarısız dönemlerim oldu, Ama onu benden alamazsın" dedi. Korkmaz, "Hayatımda her şeyi Galatasaray Kulübü sayesinde elde ettim. Maddi olarak da manevi olarak da. Şu anda bu sevgiyi, saygıyı görüyorsak, Galatasaray Spor Kulübü sayesinde. 20 sene oldu, 20 sene oldu ve hala o sevgi, saygıyı görüyorum. Dolayısıyla bana her şeyi verdi. Bu başarıyı herhangi bir takımda elde etmiş olsak bu olmazdı bence" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un başarısına ilişkin konuşan Hakan Ünsal, "Okan'ı birkaç farklı yerden ele almak lazım. Öncelikle yanlış biliyorsam lütfen düzeltin, bir kere Metin Öztürk'e teşekkür etmek lazım. Çünkü yanlış bilmiyorsam Okan'ın ilk geliş sürecinde en büyük desteği veren kendisiydi. Hatırlıyorum, o zaman böyle bir dönem olmayacak gibi olduğunda o desteği verip belki de bugün Okan'ın buralara gelmesindeki en büyük katkı kendisindeydi. Buradan başta kendisine teşekkür ediyoruz. Sonraki süreçle ilgili, ne yapıyor çok enteresan. Çünkü Türkiye'de bu kadar sert bir iklimde, başarılarınızın görmezden gelindiği, her an istifaya davet edildiğiniz, kimsenin sizi beğenmediği bir iklimde bu şekilde hala devam edebilmek bence araştırılması gereken bir konu. Nasıl yapıyor bu işi? Çok enteresan bir iş. Bir taraftan basınla uğraşman lazım, öbür tarafta yönetmen gereken hepsi birbirinden egolu futbolcular var, taraftar tarafı var. Bunların hepsinin içinden ve özellikle bahsediyorum, başarılı olduğunuz halde baskı var. Şampiyon oluyorsun istifa, Şampiyonlar Ligi'nde gidiyorsun istifa, 4 sene başarılı oluyorsun istifa, beşinciye gidiyorsun olmaz falan..." diye konuştu.

Okan Buruk'un elde ettiği başarılara rağmen zaman zaman eleştirildiğini ifade eden Ünsal, "Bazen taraftarlarla bu işi konuşuyoruz. Okan Hoca için diyorum ki tamam, Okan Hoca yok, aldık buradan. Okan Hoca'nın yerine bir tane hoca getir, 4 sene üst üste şampiyon olsun, rekorları kırsın, sizi mutluluktan uçursun. Ne dersiniz ona? Sırtımızda taşırız diyorlar. Aradaki fark bu. Yabancı olması. Okan Hoca'nın tırnak içinde bilmediği şey kendini satmayı bilmiyor olması. Bunu bazı teknik adamlar saha kenarında oynayarak yapar, bazısı röportajlarıyla iyi yapar. Okan kişilik olarak o zamandan beri çok mütevazı bir karakter olduğu için bunu zaten yapabilecek bir özelliği yok. Belki onun yerine başka birileri yapabilir, anlatabilir. Ama ben beşinci şampiyonluğu zaten alıp götüreceğini düşünüyorum. Hem o rekorlar, teknik adamken yaptığı işler, işi bambaşka yere getirdi ama benim hayranlık seviyesinde gördüğüm şey bu süreci yönetme şekli ve ondan neredeyse hiç etkilenmeden hala bu işi götürebiliyor olması. Bu kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Teknik adamlara şöyle bir bakın. Son 4 yıldır bir tek Okan var, diğer takımlarda değişen hocalar var. Birileri hala Okan'a 'Geliyoruz, geliyoruz' diyor da bekliyoruz, gelin diyor yani, gelen giden de yok bu arada" dedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakan Ünsal, "Aslında mali anlamda bence Şampiyonlar Ligi'nin üst seviye takımlarından biriyiz. Aldığımız oyuncular, maliyetler, almayı düşündüğümüz oyunculara bakınca zaten bence o ligde yerimiz daha farklı yerde. Ama her sene bir kere oyuncu kalitesi ilk 8 ve daha yukarısı düşünülüyorsa muhtemelen bu takımın bile birkaç tane ekstra oyuncuya ihtiyacı var. Kusursuz bir oyun anlayışına evrilmesi gereken bir süreç var ki bu süreç devam ediyor hala. Buradaki olay yönetimin işin mali tarafını çok büyütmesi ve iyi yere getirmesi, teknik adamın takımı bireysel ve sistem olarak yukarı taşıması, oyuncuların da kalite olarak daha fazla sayıda olmasıyla o yeteneklerini sahaya yansıtması. Bunların hepsi çok iyi işlemesi gereken ve birbirinden kopmadan yönetilmesi gereken bir süreç ki bu kadar büyük, çok daha büyük maliyetleri harcayan ve daha kaliteli oyunculara karşı savaşıp orada o kupayı alabilesin, kolay iş değil" sözlerini kullandı.

Programın sonunda 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Bülent Korkmaz ile Hakan Ünsal'a çiçek ve plaket takdim etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör