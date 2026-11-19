F.Bahçe kalecisi Ederson
, şampiyonluk iddiasını ortaya koydu. Lider G.Saray'la aradaki 9 puanlık farka dikkat çekip, "Daha önce 10 puan geriden gelip şampiyonluk kazandığım sezonlar oldu. Ligde daha çok şey değişebilir"
dedi. Totem YouTube kanalına konuşan Brezilyalı file bekçisi, "Sakin kalıp mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Kötü bir dönemden geçerken kaos yaşamaya gerek yok. İyi zamanlardan da kötü zamanlardan da dersler çıkarabiliriz"
ifadelerini kullandı. İstanbul
'da çok mutlu bir hayat yaşadığını da anlatan Ederson, "Ben İstanbul'da Şampiyonlar Ligi kazandım
(Manchester City ile İnter'i yendiler). Yani kariyerimin en mutlu anını burada yaşadım. İstanbul'un tarihi, iklimi ve yemekleri harika. İngiltere'ye kıyasla yemekler burada daha güzel.
Ayrıca güneşi daha çok görmek enerjimi yükseltiyor" diye konuştu.