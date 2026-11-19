Turkcell'e çok teşekkür ediyorum. Rekabetin sağlanmasında çok ciddi destek verdiler. Rekabetçi bir ihale olmasını temenni ediyoruz. İhalenin sonucunda; tüm kulüplerin talebi olan 500 milyon dolar seviyesinin yakalanacağını düşünüyoruz.

Teknoloji çağında bir şeyin engellenmek isteyip de engellenemeyeceğini düşünmüyorum. Korsan yayın işinin çözülebileceğini düşünüyorum. Bu kadar önemli bir durumun yıllardır engellenememesi mantıklı durmuyor.

Yayınlar, Premier Lig ayarında olmalı. Maçlardaki görüntü ve çekim kalitesi hakkında çalışmalarımızı TFF'ye sunduk. Bazı maçlarda ekran yeşil hale geliyor. Görüntü gidiyor. Kulüpler Birliği olarak Avrupa'daki en büyük firmalarla görüştük. Bize sunum yaptılar. Teknik olarak hazır hale getirdik. Mevcut beIN Sports dünyanın her yerinde bunu yapıyor. Yurt dışında inanılmaz yayınlar yapıyor. Çok büyük firma ve bu gücü var. Dünyanın her yerinde yaptıkları bu yayını bizde de yapmalarını rica ediyoruz.

Yani ihaleyi bu şartname ile alsam bile yayın kalitesi açısından jest olarak bunu yaparım. Daha sonra kulüplerden de bir şeyler isterim. Statta bir şeyler yapılmasını isterim. Kulüpler olarak biz de onu yaparız. Karşılıklı alışveriştir. Yapılmalı bu. Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var. İnanılmaz bir futbol sevgisi var. Yolda 10 kişiyi durdursak 8'i futbol seyrediyor ya da konuşuyor. Dolayısıyla ben aslında 500 milyon doların da düşük olduğunu düşünüyorum.

Pazarlama stratejileri çok önemli. Şu an herkesin kafasında bu rakam buradan buraya gelir mi diye soru işareti olmaması lazım. Galatasaray kimleri getiriyor, çok önemli yıldızları var. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin öyle. Trabzonspor, Salah'ı getirdi. Yurt dışında İngiltere'de Muhammed Salah'ı nasıl aldınız diye insanlar bizi çevirip soruyorlar. Maçlar 50 ülkeden yayınlanıyor. Bu işlerin bir katkısı olmayacak mı?"

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör