Yaz başında Salah takviyesiyle büyük ses getiren Trabzonspor, forvet transferinde de rotasını İngiltere'ye çevirdi. Önceliği Tottenham forması giyen Richarlison'a veren bordo-mavililer, bunun için yoğun mesai veriyor. Ada kulübü ve temsilcisiyle temaslarını sıklaştıran yönetim, transferi bitirmeye kararlı. Daha fazla süre alabileceği bir takımda oynamak isteyen Sambacı'nın gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki yıldız için pazarlıklarda henüz anlaşma sağlanamadı. Trabzonspor, önümüzdeki günlerde Tottenham'ın kapısını yeni bir teklifle çalarak pürüzleri gidermeye çalışacak. Karadeniz devi, olumsuzluk halinde rotasını 2019-2020 sezonunda formasını giyen Alexander Sörloth'a kıracak ve Atletico Madrid ile masaya oturacak.

ONUACHU VE MENDY SAMSUN'A

Trabzonspor forması giyen iki oyuncu, Samsunspor'un radarında. Listesinin üst sırasında yer alan 2.01'lik golcü Paul Onuachu için şartlarını zorlayacak kırmızı-beyazlılar, orta sahasını da Batista Mendy ile güçlendirmek istiyor. Ara transfer döneminde iki Karadeniz kulübü arasında sıcak temasların başlaması bekleniyor. Trabzonspor'un bu oyuncularla ilgili henüz kesin bir karar vermediği öğrenildi.