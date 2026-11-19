Trabzonspor
'a sakat olan 8 oyuncusundan güzel haber geldi. Milli takımlarından sakatlıklarla dönen Ernest Muçi ve Wagner Pina, takımla antrenmana katılarak teknik heyetin yüzünü güldürürken Ruslan Malinovskyi de topla çalıştı.
Ukraynalı savunma oyuncusu Arseniy Batagov
ise çok uzun bir aradan sonra idmanda gerçekleştirdiği koşunun ardından geri dönüş yolunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Tedavi süreçleri devam eden Franculino Dju, Tim Folcarelli, Aral Şimşir
ve Okay Yokuşlu
sahaya inerek düz koşulara başladı. Durumları günlük olarak takip edilen oyuncuların maç temposuna ne zaman döneceğine, sağlık kurulunun yapacağı son değerlendirmelerin ardından karar verilecek.