Fenerbahçe
'de Emre Belözoğlu
dönemiyle birlikte yeni bir oyun anlayışının temelleri atılıyor. Sarı-lacivertlilerin başında ilk sınavını Çorum'da veren ve sahadan 5-0'lık net bir galibiyetle ayrılan 46 yaşındaki teknik adam, milli arayı değişimin hızlanması için değerlendirdi. Kocaelispor deplasmanı yeni planların sahaya ne ölçüde yansıyacağının ilk önemli göstergesi olacak. Belözoğlu, savunma organizasyonunu güçlendirmenin yanı sıra oyuncuların bireysel özelliklerinden takım oyununa uzanan bir yapı kurmak istiyor. En net mesajlarından biri de forma rekabeti konusunda yaşanacak.
Takımda hiçbir oyuncunun geçmişine veya ismine göre değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Belözoğlu, performansı ön plana çıkaracak. Altyapı oyuncularına şans vermek istediğini de belirten başarılı hoca, Yiğit Efe Demir'i takımın en değerli isimlerinden biri olarak gösterdi.
Fenerbahçe, cumartesi günü oynanacağı Kocaelispor deplasmanında bu değişimin ilk sonuçlarını almak istiyor.