Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, savunma ve hücum antrenmanının ardından üç takımlı turnuvayla günü tamamladı.