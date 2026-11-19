F.Bahçe'nin sezon başında Mallorca'dan 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Vedat Muriqi
'e İspanya'dan talip çıktı. El Gol Digital'in haberine göre; Valencia
, hücum hattını güçlendirmek için Kosovalı golcüyü listenin ilk sırasına aldı. Umar Sadiq'in ayrılık ihtimalini değerlendiren İspanyol ekibinin, 32 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği
öne sürüldü. Valencia'nın bu transfer için şartları zorlayacağı ancak Muriqi'in de ayrılığa sıcak bakmasının önemli olduğu belirtildi. Fenerbahçe formasıyla 18 maçta 9 gol ve 2 asist üreten
Vedat'ın ayrılığı sarı-lacivertli yönetimin planlarını değiştirebilir. Valencia'nın alternatifleri arasında Artem Dovbyk ve Richarlison da bulunuyor.