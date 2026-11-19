Brezilya
basınından O Dia, Beşiktaş
'ın daha önce de kadrosuna katmak istediği Leo Pereira için yeniden girişimde bulunmaya hazırlandığını ileri sürdü. Haberde siyah-beyazlıların, geçen yaz 30 yaşındaki stopere karşılık 10 milyon Euro bonservis teklifi önerdiği ancak Flamengo'nun 18 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
Beşiktaş'ın teklifi 15 milyon Euro'ya kadar yükseltebileceği, aradaki farkın ödeme koşullarına bağlı olarak müzakere edilebileceği kaydedildi. Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Pereira'nın Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.