Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'nin savunma hattını güçlendirmek için öncelikli hedeflerinden birinin Kim Min-jae olduğu öğrenildi. 2021 yazında Çin'in Beijing Guoan takımından transfer edilen Güney Koreli stoper, sarılacivertli formayla gösterdiği performansın ardından Napoli'ye gitmiş, buradan da Bayern Münih'e transfer olmuştu. Alman ekibinde düzenli ilk 11 oyuncusu olamayan Kim'in, yabancısı olmadığı Süper Lig ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

ÖNCELİK KİRALAMA FORMÜLÜNDE

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedelini aşmak için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirdiği belirtidi. Bayern Münih'in ise sözleşmesi 2028'de bitecek olan oyuncusu için 25-30 milyon Euro civarında bir beklentisi olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin bu şartları nasıl karşılayacağı transferin kaderini belirleyecek. Kim Min-jae için Beşiktaş'ın da girişim hazırlığında olduğu öne sürüldü. Siyah- beyazlıların futbol direktörü Önder Özen'in transfer konusunda devreye girebileceği belirtilirken, iki ezeli rakibin aynı savunmacı için yarışması transfer gündemine yeni bir boyut kazandırdı.

5 MADDEDE KİM'DİR!

1- Profesyonel kariyerine Gyeongju KHNP'de başladı. Hyundai formasıyla 2017 ve 2018'de üst üste iki kez Güney Kore Ligi şampiyonluğu yaşadı. Güney Kore Milli Takımı ile 2018 Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı.

2- 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Süper Lig'de 31 maça çıktı ve savunmadaki performansıyla yıldızını parlatıp Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekti.

3- F.Bahçe'den 2022'de Napoli'ye gitti. İlk sezonunda 35 lig maçında görev aldı ve takımının 33 yıl sonra kazandığı Serie A şampiyonluğunun mimarlarından biriydi.

4- 2022-23 sezonunda Serie A'da yılın en iyi savunma oyuncusu ödülünü kazandı. Ayrıca sezonun en iyi ilk 11'ine seçildi.

5- 2023 yazında 50 milyon Euro bonservise Bayern Münih'e transfer oldu. O dönem için tarihin en pahalı Asyalı futbolcusu oldu. Bayern ile Bundesliga ve Almanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

1 GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK

BONSERVİSLE ALMAM!

Kim Min-jae'nin menajeri, oyuncusunun kariyeri için uzun vadeli bir plan yapmıştı. Güney Koreli stoper, Fenerbahçe'de vitrine çıktı. İtalya'da şampiyonluk yarışı veren Napoli'ye, Avrupa ölçeğinde uygun bir bonservisle 19 milyon Euro'ya gitti. Osimhen pazarlığında Türkiye'nin çok yakından tanıdığı Napoli'nin patronu Aurelio De Laurentiis 1 yıl sonra Almanlar gelince istediği 50 milyonu Bayern Münih'ten aldı. Kim'in, Almanların bir numarasının tüm beklentilerini karşılayabildiğini söylemek zor. Kontratı 2028'de bitiyor. Bayern illa ki bir bonservis bedeli isteyecek. Kim Min-jae 30 yaşına geldi. Fenerbahçe açısından bakarsak, Vedat'ı Lazio'ya sattığı paraya oyuncuyu 5 sezon sonra aynı paraya aldığındaki eleştirinin bir benzeri Güney Koreli oyuncu için de yapılabilir. Beşiktaş'ta çok fazla stoper sirkülasyonu var. İki kulüp adına son kararı veren ben olsam bonservis ödenecek bir Kim Min-jae'yi almam. Almanlarla kontrat feshi yaparsa başka.

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Kim Min-jae bu sezon Bayern Münih'le 10 resmi karşılaşmada sadece 712 dakika süre aldı. Geçen sezon 37 karşılaşmada 2 bin 51 dakika sahada kalmış, 1 gol-1 asistlik skor katkısı vermişti.