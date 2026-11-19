RAMS Park
'ın zeminindeki sorun nedeniyle cumartesi günkü Samsunspor
müsabakasını 17 bin kapasiteli Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda oynayacak olan Galatasaray
'da taraftarların en çok merak ettiği konu, yaklaşık 44 bin kombine ve koltuk sahibinin durumuydu. Sarı-kırmızılı kulüp, dün konuyla ilgili açıklama yaparak bu kişilere 3 ayrıcalık sundu.
Öncelikle kombinelilere bugün 11.00'den yarın 15.00'e kadar geçerli öncelikli bilet alım hakkı
verilecek. İkinci olarak son iç saha maçındaki bilet satış kategorilerindeki bedeline karşılık gelen tutar, önümüzdeki sezonun kombine yenileme ve satın alma işlemlerinde indirim
olarak uygulanacak. Ayrıca GSStore mağazalarında kullanılmak üzere özel hediye çeki, hak sahiplerine tanımlanacak.