F.Bahçe'de ara transfer dönemi öncesi Romelu Lukaku
'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. Beklentilerin altında kalan ve yıllık 10 milyon Euro net ücret
alan Belçikalı golcüye MLS ekiplerinden Los Angeles FC ve Vancouver'ın
talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, transferin gerçekleşmesi halinde bonservis gelirinden çok oyuncunun maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Lukaku'nun ayrılmasıyla yabancı kontenjanında da yer açılacak ve hücum hattına takviye için fırsat doğacak. Bu sezon Fenerbahçe
formasıyla 16 maçta yalnızca 1 gol atabilen
33 yaşındaki futbolcu, Belçika Milli Takımı'na da veda etti. Öte yandan sakatlığını atlatan Lukaku, Kocaelispor maçında forma giyebilecek duruma geldi.