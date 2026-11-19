İspanya LaLiga devi Real Madrid, iç transferde bir önemli hamle daha yaptı. Dün Arda Güler ile sözleşme yenileyen eflatun-beyazlılar, bugün ise Aurelien Tchouameni'nin kontratını uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tchouameni'nin sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatma konusunda anlaştık." bilgisi verildi.

Real Madrid'e 2022'de transfer olan ve 5 sezonda 205 maça çıkan Tchouameni, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 1 La Liga, 1 Kral Kupası ile 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör