Bu sezon gösterdiği olağanüstü performansla dünya basınının gündeminden düşmeyen ve Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Arda Güler'in kaderi belli oldu. Real Madrid, milli futbolcunun sözleşmesinin Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Türk yıldızın alacağı ücret açıklanmazken İspanyol ekibi, "Real Madrid Kulübü ile Arda Güler, kontratın 30 Haziran 2032'ye kadar uzatılması konusunda anlaşmaya vardı" dedi. Marca gazetesi ise "Kulüp, Güler'in mükemmel performansını ödüllendirdi. Onu isteyen Premier Lig takımlarının iştahı yarıda kaldı" yorumunu yaptı. Arda, böylece Real Madrid'deki tahtını iyice sağlama aldı. Henüz 18 yaşındayken 2023'te Real Madrid'in kapısından içeri giren Arda, 126 maça çıkarken 5 kupa kazandı. 1 kez Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldıran Türk oyuncu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı.

BU GECE RAHAT UYUYACAĞIM!

Arda, Instagram hesabından Real Madrid formasını imzaladığı görseli paylaşırken, bu habere en çok Fransız golcü Mbappe sevindi. Yıldız futbolcu yaptığı yorumda, "Teşekkürler... Bu gece daha rahat uyuyacağım" dedi. Arda ise "Birlikte yapacak çok işimiz var. Sen en iyisisin" sözleriyle karşılık verdi.

EŞSİZ BİR HİKÂYE YAZACAĞIM

R.Madrid'deki yeni sözleşmesini sosyal medyadan kutlayan Arda, "Burada yazılacak bir tarih daha var. Real Madrid formasını ilk giydiğimde, muazzam bir hikâyenin parçası olduğumu biliyordum. Bugün aynı gururu ve aynı mutluluğu hissediyorum ama çok daha büyük bir sorumlulukla. Dünyanın en büyük kulübünde, futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı uzun yıllar giymek ve bu eşsiz hikâyeye kendi izimi bırakmak" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'DEN TEBRİK ARDA'DAN YANIT!

Arda Güler'i tebrik eden F.Bahçe Kulübü, "Bu yolculuğa tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Seninle gurur duyuyoruz, Arda!" dedi. Milli futbolcu ise "Her zaman kalbimdesiniz, ailem" cevabını verdi.

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Güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olan Arda, dünyanın en değerli Türk futbolcusu. Juventus forması giyen Kenan ise 75 milyon Euro ile ikinci sırada yer alıyor.