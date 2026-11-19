Avrupa'daki milli gururlarımız Arda Güler
ve Kenan Yıldız
, 2026 Globe Soccer Ödülleri'nde 'Yılın Yükselen Oyuncusu'
ödülüne aday gösterildi. Ödüllerin 17.'si bu yıl, 28 Aralık'ta Dubai'de sahiplerini bulacak. Organizasyonda 14 kategoride adaylar açıklanırken halk oylaması 30 Kasım'a kadar devam edecek. Türk futbolcular, Barcelona'dan Pau Cubarsi, Real Madrid'den Diomande ve Endrick ile Arsenal'den Lewis- Skelly, Aston Villa'dan Manzambi, Manchester City'den Nico O'Reilly ve Bayern Münih'ten Lennart Karl gibi isimlerle yarışacak. Söz konusu ödülü 2022'de Victor Osimhen, 2023'te Jude Bellingham, 2024'te Lamine Yamal, 2025'te Desire Doue kazanmıştı.