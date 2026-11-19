Fenerbahçe
altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan
, Göztepe
'deki çıkışıyla yeniden sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çok yönlü yapısı nedeniyle kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki sağ bek, Semedo'nun olası ayrılığına da alternatif olacak.
Ancak Göztepe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için 10 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler ise bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor. Beşiktaş ve G.Saray da genç futbolcuyla ilgileniyor.