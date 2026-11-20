İspanya, Türkiye'nin gururu Arda'yı konuşuyor. Milli yıldızın Real Madrid'deki yükselişini değerlendiren El Pais, Jose Mourinho'nun genç futbolcuyu hücumda daha ileri bir pozisyonda kullanmasının performansına olumlu yansıdığını yazdı. Arda'nın takım içerisindeki rolünün güçlendiğine dikkat çekilirken, milli futbolcunun takımdaki liderliğini sağlama aldığı vurgulandı. İspanya RTVE kanalı ise 21 yaşındaki yeteneğin imzasını haber yaparken şu yorumda bulundu: "Arda artık Mourinho'nun kilit isimlerinden biri. Bu sezon daha fazla sorumluluk alıyor ve hücum organizasyonlarının lideri. Türk oyuncu Real Madrid'in hem şimdiki hem de gelecekteki en büyük umutlarından biri. Genç orta saha, Jose Mourinho'nun vazgeçilmez isimlerinden oldu." Arda Güler'in takım içindeki yükselişine dikkat çeken ESPN de genç futbolcunun La Liga ve Şampiyonlar Ligi katkısıyla Real'in önemli oyuncularından biri olduğunu bildirdi.

İSPANYA'DA MANŞETLERDE!

Arda'nın ömürlük imzası İspanya spor basınının da gündemine yerleşti. Marca ve AS gazeteleri gelişmeyi ilk sayfalarında manşetten verirken AS, "Arda, beyaz kağıda imzayı atıyor" başlığını kullandı. Marca ise milli futbolcuyu Real'e transfer olması beklenen Manchester United'lı genç yetenek JJ Gabriel ile birlikte manşetine taşıyıp "Yenilenmiş umutlar" ifadesini kullandı.