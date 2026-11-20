Galatasaray'ın eski kaptanı ve teknik direktörü Bülent Korkmaz, 1905 Galatasaraylı Yöneticiler ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen etkinliğin ardından; sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı, Aston Villa karşılaşması, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi ve A Milli Futbol Takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendiren Bülent Korkmaz, "Aston Villa zor bir takım. Özellikle teknik direktörüyle beraber, ligde o kadar iyi olmasa bile geçen sene çok iyi bir durumdaydı. Oyun olarak da zor. Premier Lig'deki her takım zor. Ama Galatasaray'ın en büyük avantajı taraftarı, stadı ve gerçekten formda olması.

Bu büyük bir avantaj. Çünkü nihayetinde bazen dönem dönem takım olarak formda olmayabilirsiniz ama şu anda Galatasaray takımı formda bir dönemde. Tabii ki zor geçecek. Galatasaray için ne kadar zorsa Aston Villa için de o kadar, hatta çok daha zor olacak. Ben güveniyorum, inanıyorum. Galatasaray'ın bu maçı kaybetmeyeceğini, kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ARDA TURAN'I DAHA AVANTAJLI GÖRÜYORUM'

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceği Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi hakkında da konuşan Korkmaz, iki teknik direktörün takımlarını değerlendirdi. Galatasaray'da Emre Belözoğlu'nun kaptanlığını yapan ve 2009 yılında Arda Turan'ı teknik direktör olarak çalıştıran Korkmaz, "Baktığınız zaman iki takım da farklı özelliklere sahip. Özellikle Shakhtar, genç oyunculardan, çok fazla Brezilyalı genç oyuncudan kurulu. Bir iki maçını seyrettim, tam takım olmuş. Yani bir teknik direktörün takımı olmuş, eli değmiş gibi. Emre Hoca daha yeni geldi Fenerbahçe'ye ama ona rağmen başlangıç olarak çok iyi iş yaptı. Tabii bir süreç bu, Emre Hoca için bir süreç olacak. Ama şu anda geçen senenin takımını yaratan Arda Turan'ı daha avantajlı görüyorum" diye konuştu.

'EMRE HOCA İÇİN BİRAZ ZAMAN LAZIM'

İki teknik direktörün oynattıkları futbolu da değerlendiren Korkmaz, "Emre için şu an bir şey söyleyemem. Çünkü zor bir deplasmandan gerçekten çok farklı bir skor elde etti. Emre Hoca için biraz zaman lazım" dedi.

'ARDA HOCA FARKLI STATTA OLMASINA RAĞMEN İYİ İŞLER YAPIYOR"

Arda Turan'ın teknik direktörlük performansını başarılı bulduğunu belirten Korkmaz, "Arda hoca için zaten bir şey söylemeye gerek yok. Ukrayna liginde çok iyi işler yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir ülkede, farklı bir statta olmasına rağmen oyun olarak iyi işler yapıyor. Sonuç olarak biraz da futbol şansı ondan yana olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. Başarılı buluyorum, Arda'yı çok başarılı buluyorum" ifadelerini kullandı.

'BU OYUNCU GRUBUNDAN TAKIM YARATMAK LAZIM'

A Milli Futbol Takımı'nın Sergen Yalçın yönetimindeki performansını da değerlendiren Bülent Korkmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben bunu Dünya Kupası'ndan önce program yaparken de söylüyordum. Çok iyi bir oyuncu grubu var, çok yetenekli, çok becerili, üst seviye liglerde oynayan oyuncular var. Bu oyuncu grubundan takım yaratmak lazım. Dünya Kupası'nda o takımı yaratılmadı, olmadı. Hüsrana ve üzüntüye uğradık. Bundan sonraki süreçte maalesef B Ligi'ne düştük. Bence B Ligi'nden önemlisi Avrupa Şampiyonası'na gidip ki şu anki statü kesinlikle gitmeniz için, artık gidin; Türkiye olarak gitmeniz lazım diye bir statü var şu anda, orada başarılı olması, yani takımın turnuvada başarılı olması lazım. Bekleyip göreceğiz ne yapacak, ne edecek. Çünkü şu an konuşmak için erken. Ama dediğim gibi o turnuvalardaki performansı çok önemli, takımın ve oyuncuların."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör