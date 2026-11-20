Göztepe yenilgisinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Ligde 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 19 puanla 6. sırada bulunuyor.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de Kocaelispor mücadelesinde 3 oyuncu forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra cezalı Archie Brown, yarınki müsabakada takımı yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo ise kart sınırında. Semedo, yarınki maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Erzurumspor FK mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.