Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig'deki rakipleri zemin sorunlarıyla uğraşırken Fenerbahçe, Kadıköy'de 14 yıllık istikrarın meyvelerini topluyor.

Başkan Aziz Yıldırım'ın 2012 yılında stadyum zemininin iyileştirilmesi için görevlendirdiği ziraat mühendisliği ekibi, aradan geçen yıllara rağmen görevini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, TFF'nin 2021'de kulüplere getirdiği tam zamanlı ziraat mühendisi çalıştırma zorunluluğundan 9 yıl önce bu sistemi hayata geçirdi. Yıllar içerisinde kadrosunu genişleten zemin ekibi, İspanya, Almanya, İtalya ve İngiltere'de önemli kulüplerin uzmanlarıyla görüşerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyor.

Avrupa'daki yeni uygulamalar yakından takip edilerek Kadıköy'deki çalışmalara aktarılıyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'in yoğun maç trafiğine, sağanak yağış gibi zorlu hava koşullarına rağmen zeminin oyun kalitesini koruması, 14 yıllık sistemin en önemli sonucu.

Fenerbahçe, doğru ekip ve sürdürüle bilir çalışma anlayışıyla Kadıköy'de rakiplerinden ayrışıyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör