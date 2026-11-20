G.Saray'ın Samsunspor mücadelesi öncesinde kalesinden hücumuna kadar birçok bölgesinde sakatlıklar nedeniyle eksikler var. En önemli sorun ise hücumda yaşanıyor. Rafael Leao ve Victor Osimhen sakatlıkları nedeniyle forma giye meyecek.

İlk kez birlikte sahada olmayacak ikilinin yokluğunda gözler Leroy Sane'de. Henüz skor katkısı yapamayan Alman yıldız, oyuna ağırlığını da koyamadı. Okan Buruk'un, bu sezon hiç dinlenmeyen Yunus Akgün'ün yerine sağ kanatta Sane'yi başlatması bekleniyor.

Verilen milli arada mental olarak zihnini yenileyen 30 yaşındaki futbolcu, Samsunspor maçında, gerçekleştiremediği patlamayı artık yapmanın peşinde.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör