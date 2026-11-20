Trabzonspor
ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan
, dün akşam TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Doğan'dan öne çıkan konuşmalar şöyle: ''İngiltere'de Muhammed Salah
'ı nasıl aldınız diye insanlar bizi çevirip soruyorlar. Thomas Reis hocamıza teşekkür ediyorum. Çok samimi ve pozitif bir hocamız var. Bize pozitif bir enerji kattı. İhale sonucunda tüm kulüplerin talebi olan 500 milyon dolar seviyesinin yakalanacağını düşünüyorum. Türkiye'de inanılmaz bir futbol sevgisi var. Dolayısıyla ben aslında 500 milyon doların da düşük olduğunu düşünüyorum. Teknoloji çağında bir şeyin engellenmek isteyip de engellenemeyeceğini düşünmüyorum. Korsan yayın işinin çözülebileceğini düşünüyorum. Yayın kalitesi Premier Lig ayarında olmalı.''