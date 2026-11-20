İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın birlikte düzenleyeceği 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin kura çekimi için geri sayım başladı. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta 6 Aralık Pazar günü yapılacak kura çekimi öncesinde ülkelerin hangi torbalarda yer alacakları belli oldu. Türkiye, kuraya 2. torbadan katılacak.
54 takımın yer alacağı kura çekiminde 6 grup 5, 6 grup 4 takımlı olacak. 12 grup liderine ek olarak en iyi 8 ikinci takım katılım hakkı elde edecek. A Milli Takım
1,3 ve 4. torbalardan birer takımla eşleşecek ve duruma göre 5.torbadan da bir takım grupta yer alacak. Elemeleri geçen 24 takım şampiyonada yer alacak. 1.TORBA:
İngiltere, Portekiz, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, Hollanda, Norveç, Yunanistan, İtalya, Danimarka, Hırvatistan 2.TORBA:
Galler, Sırbistan, Türkiye,
Çekya, İsviçre, İsveç, Avusturya, K.İrlanda, Slovenya, Bosna Hersek, Macaristan, İrlanda 3.TORBA:
Ukrayna, İskoçya, Kosova, Polonya, İsrail, Romanya, Gürcistan, K.Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, İzlanda, Slovakya 4.TORBA:
Estonya, Belarus, Faroe Adaları, G.Kıbrıs, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Kazakistan, Lüksemburg, Litvanya, San Marino 5.TORBA:
Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn.