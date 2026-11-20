Milli ara sonrasında gözler de Süper Lig
'e çevrildi. Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Cumartesi günü oynanacak G.Saray-Samsun karşılaşmasında Ali Şansalan
, Kocaelispor-Fenerbahçe mücadelesi ise Kadir Sağlam'a emanet. Pazar günü Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Çağdaş Altay, Trabzonspor- Eyüpspor maçını ise Gürcan Hasova yönetecek. İşte haftanın programı:
YARIN: 13.30 G.Birliği-G. Antep FK: Halil Umut Meler, 16.00 Amed-Ç. Rizespor: Ümit Öztürk, G.Saray-Samsunspor: Ali Şansalan, 19.00: Kocaelispor-F.Bahçe: Kadir Sağlam, Pazar: 13.30: Erzurumspor-Göztepe: Alper Akarsu, 16.00: Kasımpaşa-C. Alanyaspor: Davut Dakul Çelik, T.Konyaspor-Beşiktaş: Çağdaş Altay, 19.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Gürcan Hasova. Pazartesi: 20.00 Başakşehir-Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu.