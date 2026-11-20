Trabzonspor'un başında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Thomas Reis, gözünü rekora dikti. Süper Lig'de son 6 maçını kazanan Alman çalıştırıcı, pazar günü konuk edeceği Eyüpspor engelini de aşması durumunda galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkaracak. Reis, bu galibiyeti elde etmesi halinde 21. yüzyılda Süper Lig'de üst üste bu başarıyı gösteren efsane yabancı teknik direktörlerin arasında yer alacak. Lig tarihinde bu seriyi daha önce Mircea Lucescu (2001-02 ve 2002- 03), Christoph Daum (2003-04), Slaven Bilic (2014-15) ve son olarak Jose Mourinho (2024-25) elde etmişti. En uzun galibiyet serisine imza atan yabancı teknik direktörler listesinin zirvesinde açık ara farkla merhum Christoph Daum yer alıyor. 70 yaşında vefat eden futbol adamı, 2005-06'da Fenerbahçe'nin başında üst üste 12 karşılaşma kazanmıştı.

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Reis'ın ilk maçına çıktığı Süper Lig'in 6. haftasından bu yana en fazla galibiyet alan (6), puan toplayan (18), gole kapama yapan (5) ve net gol pozisyonu üreten (30) takım Trabzonspor.