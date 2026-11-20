Galatasaray, Samsunspor maçı ile birlikte kulübün iç saha rekorunu kırmak için de sahaya çıkıyor. Yarın oynanacak karşılaşmadan Aslan, puan ya da puanlarla ayrılırsa kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekoru 42 maça çıkacak. Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Galatasaray, Amed'i 4-3 devirerek 41 maçlık rekoru egale etmişti. Sahasında en son 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ardından ise müthiş bir seriye imza attı.

TRABZONSPOR 90 MAÇLA ZİRVEDE

Rekoru kırmak için takımının başında sahaya çıkacak olan Okan Buruk için ise ilginç bir detay var! Sarı-kırmızılıların 2016-17 sezonundan başlayıp 2019-20 sezonundaki 41 maçlık yenilmezlik serisini ise Başakşehir'in başında Okan Buruk bitirmişti. Öte yandan Süper Lig'de iç saha yenilmezlik serisi Trabzonspor'un elinde. Bordo-mavili takım, 1975-1976 sezonunun 10. haftasından 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

YABANCILARA 3 PUAN YOK!

Okan Buruk yönetimindeki G.Saray iç sahada 78 lig maçında yabancı teknik adamlara karşı 21 mücadelede 18 galibiyet-3 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

İÇERİDE BİR BAŞKA!

Okan Buruk'un Galatasaray'da göreve başladığı 2022-23 sezonundan itibaren şampiyonluklara ambargo koyan Cimbom evinde harikalar yaratıyor. Sarıkırmızılılar, Süper Lig'de 78 iç saha maçında 66 galibiyet ve 10 beraberlik alırken sadece 2 kez yenildi. Aslan'ı sadece Fenerbahçe ile Giresun mağlup etti.