Süper Lig'de yer alan futbol kulüpleri ile spor anonim şirketleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından denetlenecek.

2025-26 sezonunda en üst ligdeki spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin denetimine 23 Kasım Pazartesi günü başlanacak. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında, kulüplerin 01 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki işlem ve faaliyetlerinin genel denetimleri yapılacak.

Süper Lig kulüpleri, daha önce 7405 sayılı Kanunun geçiş düzenlemelerini içeren 2022-24 yılları arasındaki iş ve işlemleri yönünden denetlenmişti.

2024-2025 sezonunda TFF 1'inci Lig'de faaliyette bulunan 13 spor kulübü ve spor anonim şirketinin 7405 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.2025 dönem sonuna kadar olan işlem ve faaliyetlerinin denetimleri de devam ediyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör