Trendyol Süper Lig'de 12. hafta yarın oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Lider Galatasaray da Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Kocaeli ile oynayacak.
Beşiktaş da milli ara dönüşü Konyaspor'a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta programı şu şekilde:
Yarın
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
16.00 Galatasaray - Samsunspor
19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
22 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Göztepe
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Eyüpspor
23 Kasım Pazartesi
20.00 Başakşehir - Çorum FK