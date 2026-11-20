Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu UEFA Uluslar Ligi
'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek final ve yükselme/düşme play-off eşleşmelerini belirleyecek kura çekimine çevrildi. Kura, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Saat 14.00'te başlayacak tören, A Spor'dan naklen yayınlanacak. A Ligi çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra A/B ve B/C ligleri arasındaki play-off karşılaşmaları da belli olacak. Maçlar Mart 2027'de oynanacak. Uluslar Ligi'nde İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Almanya, Hollanda ve Norveç çeyrek finale yükselen takımlar oldu. A Ligi'nde Danimarka, Hırvatistan, Galler ve Sırbistan ile B Ligi'nde Slovenya, Bosna Hersek, Macaristan ve İrlanda, play-off mücadelesi verecek. Kazanan takımlar 2028-2029 sezonunda A Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak. A Spor, ATV, A Haber, A Para ve A2 ekranlarında futbol bayramı yaşanacak.