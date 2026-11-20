F.Bahçe'nin transfer gündemindeki en büyük yıldızlardan biri Kevin De Bruyne oldu. Napoli'de istediği ortamı bulamayan 35 yaşındaki orta sahaya PSV talip oldu. Hollanda ekibinin ocak ayında transferi bitirmek için Napoli'ye 2 milyon Euro teklif ettiği ancak bu rakamın reddedildiği belirtildi. İtalyan kulübünün ise yaklaşık 7 milyon Euro karşılığında ayrılığa onay verebileceği yazıldı. Menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a da önerildi. Sarı-lacivertliler, orta sahaya dünya çapında bir takviye yapma ihtimali açısından şu an gelişmeleri takip ediyor.

KOVACİC FORMA İSTİYOR!

Manchester City'de istediği süreleri bulamayan Mateo Kovacic de Fenerbahçe'nin ara transfer planında öne çıkan bir diğer isim. İngiltere'ye giderek Hırvat yıldızla görüşme hazırlığında olduğu öne sürülen sarı-lacivertlileri bu transferde Trabzonspor da takip ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki orta sahanın en önemli beklentisi ise yeni takımında düzenli forma giymek. Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında Hakan Çalhanoğlu'nun da bulunması, transfer çalışmalarının alternatifli yürütüldüğünü gösteriyor. Kovacic'in geçmiş sakatlıkları da transfer öncesinde sağlık kontrollerini önemli hale getiriyor.