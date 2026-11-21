Real Madrid
ile olan sözleşmesini 2032'ye kadar uzatan Arda Güler
'e 14 yaşında kapısından girdiği Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı Aziz Yıldırım
'dan tebrik mektubu gitti. 21 yaşındaki milli yıldız için övgü dolu yorumlarda bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan büyük gurur duydum. Ülkemiz olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur.
İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın. Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, yeni hikâyeler ve hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inanıyoruz."