1. Lig'in 15. haftasında Mardin 1969 Spor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. 21 Kasım Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri; 52. dakikada Kehinde ve 58. dakikada Gianni Bruno kaydetti. Ev sahibin ekibin tek sayısı ise 42. dakikada Tonio Teklic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor, puanını 17'ye yükseltirken, Mardin 1969 Spor ise 25 puanla 5. sırada kaldı.



Bandırmaspor, 1. Lig'in gelecek haftasında Batman Petrolspor'u konuk edecek. Mardin 1969 Spor ise Muğlaspor deplasmanına gidecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör