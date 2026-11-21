Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kocaelispor'da Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Matej Maglica'nın attığı golde kendisinin yaptığı konuşmanın hatırlatılması sonrası Berkan Kutlu, "Maç içinde arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. O an öyle hissettim ve Maglica'ya o bilgiyi vermek istedim. Bazen böyle şeyler söylediğimizde oyuncunun kafası karışabiliyor ama beni dinledi ve bu sefer gol oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Berkan Kutlu, "Çok özür diliyorum ama kendimden bahsetmek istemiyorum. Çünkü bugün gerçekten çok üzgünüz. Affedin beni, bugün bu konulara girmeyelim. Önümüze bakmamız ve gelecek maça en iyi şekilde hazırlanmamız lazım" cevabını verdi.

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