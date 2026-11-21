Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü kart cezası nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy.