Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabaka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Altan üstlenecek.
VAR'da Gustavo Fernandes Correia, AVAR'da ise Mehmet Emin Tuğral görev alacak.
Kocaelispor – Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak.
Zorlu müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas, Susoho, Gulliksen, Berkan Kutlu, Agyei, Baku, Aye.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.