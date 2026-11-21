28 puanla haftaya lider giren Galatasaray, bugün alt sıralardan kaçmak isteyen Samsunspor karşısına çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da. Ligde son 5 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, rekor için sahada olacak. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Samsuns'dan puan alırsa kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 42 maça yükseltecek ve yeni bir ilke daha imza atacak. Sarı-kırmızılılarda forma giyemeyecek üçer sarı kartlı ve sakat Sallai ile Leao'nun yanı sıra ilk 11'de yer alacak Sanchez ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe, bugün deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Göztepe mağlubiyetinden sonra Emre Belözoğlu'nu koltuğa oturtan sarı-lacivertliler, Çorum FK'yı yenerek milli araya moralli girerken yeni hocasının yönetiminde çıkışını sürdürme peşinde. Sakat olan Asensio ve Ake'nin yanı sıra Brown da cezalı. Rakibiyle 21 lig maçında karşılaşan Kanarya, deplasmanda 9 galibiyet alırken 7 kez Körfez temsilcisi kazandı, 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı.