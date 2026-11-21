Galatasaray
'dan yapılan açıklamada, 7 futbolcuya ilişkin sakatlık bildiriminde bulunuldu. Konuya ilişkin duyuru şu şekilde oldu: Rusya'nın Venezuela ile oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan ve dünü tedaviyle geçiren Batrakov, tedavisinin ardından takımla çalıştı. Kolombiya'nın Şili ile oynadığı karşılaşmada sol omzuna darbe alan ve yapılan MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında sprain (gerilme ve kanama) tespit edilen Sanchez, yapılan tedavisinin ardından antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesi ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Sallai'nin tedavisine başlandı. Sallai, Samsun maçında yok. Son idmanda şut çalışmasında sol kasığında ağrı hisseden ve MR'ında orta düzeyde kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Jakobs'un tedavisine başlandı. Jakobs, Samsun maçında olmayacak. Milli takımda sağ omzunda esneme oluşan ve günün ilk bölümünü tedaviyle geçiren Uğurcan Çakır
, iki gündür antrenmanın tamamında takımla yer aldı. Geçen hafta sol dizinden artroskopik bir cerrahi operasyon geçiren Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı. Tedavisine devam edilen Leao, daha önceden planlandığı üzere tedavi protokolü çerçevesinde kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi amacıyla, 10 günlük bir periyot için Doha'da olacak. SABAH SPOR