Fenerbahçe
, teknik direktör Emre Belözoğlu
'nun teknik kadrosundaki görev dağılımını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan bilgiye göre görev dağılımı şu şekilde oluştu:
İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör, Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör, Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör, Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü, Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü, Özden Öngün - Kaleci Antrenörü, Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü, Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü, Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü, Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü, Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü, Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü, Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü, Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü.