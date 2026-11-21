Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Galatasaray – Samsunspor maçı devam ederken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların attığı ilk gole dair tepki gösteren Barış Göktürk çarpıcı ifadeler kullandı.

Barış Göktürk sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray–Samsunspor maçındaki golü Fenerbahçe atmış olsaydı hakem ofsayt verir miydi? Türkiye'de 100 kişiden 90'ı buna "evet" yanıtı veriyorsa, adil rekabetten bahsedemeyiz.

Elbette bizim eksiklerimiz çok. Öncelikle kendi eksiklerimizi gidermek zorundayız. Ancak eksiklerimiz var diye, adil rekabetin olmadığı yerde, sessiz kalmamız da gerekmiyor. Türkiye'de Merkez Hakem Kurulunun köklü bir dönüşümden geçmesi şart!"

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör