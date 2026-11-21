Oyuncuların inancını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Emre Belözoğlu, "Oyuncularımız çok iyi niyetli. Penaltıdan önce Vedat'a net bir itme var, verilmesi için kendisini atması gerekiyor, es geçildi. Sonrasında bir penaltı. Golden sonra da hamle yapacaktık ama penaltı oldu. Sorumluluğumuzu bilerek geldik buraya o yüzden kayıp ve kazançların her zaman bir parçası olacağız. Oyuncularımızın motivasyon ve inancını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için buradayım. Bizim için kötü bir gece fakat çalışmaya devam etmeliyiz. Yeniden kafamızı kaldırıp çalışmaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

11 puanlık farka dair Emre Belözoğlu, "Bizim için bu tablonun olması, başlangıcı, bugünkü konumu... Bunları konuşmanın bir anlamı yok. Fenerbahçe'nin peşine düşmesi gereken güçlü, tutkulu... Taraftarın beklediği bir kıvılcım var. Bizim iç motivasyonu yükseltmemiz gerekiyor. Oyuncuların maçları koparabilmeleri için daha fazla inandığımızı göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin düşünmesi gereken önündeki maç ve maçı kazanmak. Onun dışında bir şey söylemem doğru olmaz. Bu akşam için üzgünüm. Bize gelmesine rağmen değerlendiremedik. Kazanmamız gereken maçtan puan kaybederek ayrılıyoruz. Üzgünüm" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör