Avrupa milli takımlar futbolunun en prestijli organizasyonlarından 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ile yükselme-düşme play-off eşleşmeleri resmen belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda futbolseverleri erken final niteliğinde dev eşleşmeler beklerken İspanya ile Fransa, Hollanda ile Portekiz, Belçika ile Almanya ve Norveç ile İngiltere çeyrek finalde birbirine rakip oldu. A Ligi'nde grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Almanya, Hollanda ve Norveç, son 8 turunda yarı final bileti için sahaya çıkacak. Kurada seri başı olarak yer alan grup liderleri, çift maçlı eleme usulünde rövanş karşılaşmalarını kendi sahalarında oynama avantajı elde etti. Büyük heyecana sahne olacak olan bu dev maçlar, Turkuvaz Medya sayesinde seyircilerle şifresiz ve canlı olarak buluşacak. A Spor, ATV, A Haber, A Para ve A2 ekranlarında futbol bayramı yaşanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

İspanya – Fransa (Seri başı)

Norveç – İngiltere (Seri başı)

Hollanda – Portekiz (Seri başı)

Belçika – Almanya (Seri başı)

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Hollanda-Portekiz / İspanya-Fransa

Belçika-Almanya / Norveç-İngiltere

Çeyrek Final ve Play-Off Maçları: Mart 2027 döneminde (25 ve 30 Mart 2027) çift maç eleme sistemine göre oynanacak.

Yarı Finaller, Üçüncülük Maçı ve Final: Çeyrek finali geçen 4 ülkenin boy göstereceği finaller etabı, 9- 13 Haziran 2027 tarihlerinde düzenlenecek ve 2026-27 sezonunun şampiyonu kupayı kaldıracak.

A/B LİGİ YÜKSELME-DÜŞME PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

Bir üst lige çıkmak ya da A Ligi'ndeki yerini korumak isteyen takımların karşı karşıya geleceği A/B Ligi play-off eşleşmeleri belirlendi. Bu turu galibiyetle tamamlayan ülkeler 2028-2029 sezonunda A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak; kaybeden ekipler ise yoluna B Ligi'nde devam edecek.



Bosna-Hersek – Danimarka (Seri başı)

Macaristan – Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti – Hırvatistan

Slovenya – Galler

B/C LİGİ YÜKSELME-DÜŞME PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

Uluslar Ligi'nde B/C Ligi play-off eşleşmeleri de kurayla belli oldu. Eşleşmelerin kazananları 2028- 2029 sezonunda B Ligi'nde, kaybedenleri ise C Ligi'nde yer alarak mücadele edecek.

Güney Kıbrıs-Kuzey Makedonya (Seri başı)

Estonya-Romanya

Faroe Adaları-Gürcistan

Belarus-İsrail