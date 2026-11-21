Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, kulüp tarihinin Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Samsunspor maçına kadar lig mücadelelerinde 33 galibiyet ve 8 beraberlik alarak toplam 41 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Samsunspor galibiyetiyle de bu seriyi 42 maça çıkaran Galatasaray, böylece iç saha yenilmezlik rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayıp, 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran Okan Buruk sonlandırmıştı.